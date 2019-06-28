Государственный министр Арцаха принял группу участников проекта “Армяне по происхождению”

Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян 28 июня принял группу участников проекта “Армяне по происхождению”, в составе которых были всемирно известная французская певица армянского происхождения Рози Армен, голливудский актер Марко Хан, почетный консул РА в Канаде Ван Лапоян и другие известные деятели армянской диаспоры. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью аппарата госминистра Республики Арцах, проект объединяет армян разных сфер: искусствоведов, врачей, духовных лиц, предпринимателей и не только.

Государственный министр высоко оценил усилия всех тех, кто внес большой вклад и содействие в деле развития Арцаха.

“Живя и созидая в разных уголках мира, Вы остаетесь верны армянским истокам. Именно эта преданность умножает наши возможности в Арцахе, Армении и Диаспоре. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча и оценка Вашего вклада в укрепление триединства станут стимулом для переноса общеармянского потенциала в качественно новую плоскость”, - отметил Григорий Мартиросян.

Государственный министр вручил членам делегации памятные медали и благодарственные грамоты за значительный вклад в дело укрепления связей Диаспора – Армения - Арцах. Гости выразили свою признательность за теплый прием и достойную оценку своих заслуг, заверив, что Арцах продолжит оставаться в поле их внимания и заботы.

Во встрече приняли участие министр культуры, по делам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, заместитель министра иностранных дел Феликс Хачатрян.