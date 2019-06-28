Достижения, успешные проекты: генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян направил прощальное послание армянской общине

Срок деятельности чрезвычайного посланника и полномочного министра Республики Армения генерального консула в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе Российской Федерации Грайра Карапетяна завершен. Как передает «Арменпресс», в своем обращении к армянской общине он отметил, что за эти годы для него было большой честью представлять Республику Армения в важнейшем регионе и Северной столице Российской Федерации.

“В центральной части Санкт-Петербурга Республика Армения безвозмездно на 49 лет имеет свое представительное генеральное консульство, которым может гордиться каждый армянин. Оно было приобретена ценой больших усилий и, конечно, было отремонтировано и оснащено, в основном, силами армянской общины. Сегодня в одном из прекрасных парков Санкт-Петербурга (в Камском парке) возвышается великолепный памятник Вардапету Комитасу, который уже стал символическим местом сбора в заветные для нас дни. Уже более года как Санкт-Петербургская государственная школа № 259 названа именем армянского деятеля Лориса Меликова, что является исключительной реальностью в Российской Федерации. Во всех областных центрах северо-западных регионов Российской Федерации были установлены армянские хачкары и памятники, и большая часть этих районов сегодня заключила договоры о взаимосотрудничестве и тесно связана с соответствующими областями и городами Республики Армения”, - отметил Грайр Карапетян.

По его словам, конечно, в процессе находятся многочисленные незавершенные инициативы и программы, однако он уверен, что при помощи патриотической деятельности они также будут реализованы в ближайшем будущем.

“Пользуясь случаем, выражаю свою признательность руководителю армянской общины, служителям нашей армянской церкви, представителю мэрии, различным благотворителям, молодежным организациям, всей армянской общине, которые своей патриотической деятельностью всегда оказывали действенное содействие нашим программам и инициативам. Благодаря им армяне Санкт-Петербурга пользуется все более глубоким уважением и честью у российского общества. Выражаю особую благодарность нашим офицерам и курсантам, обучающимся в различных военных вузах региона, образцовым поведением которых мы всегда гордились, и которые всегда высоко держали честь армянской армии”, - добавил Грайр Карапетян.