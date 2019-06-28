Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре тысячи школ

Во Франции из-за аномально жаркой погоды закрыли четыре тысячи школ, сообщил премьер-министр Эдуар Филипп.

"Мы предоставили возможность директорам школ и мэрам принимать меры по закрытию школ. Я думаю, сегодня четыре тысячи школ закрыты или предусматривают адаптированный прием для семей", — сказал он после министерского совещания по поводу жары, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Филипп отметил интенсивность и преждевременный характер летнего зноя в этом году. "Впервые так рано, в начале лета, температуры поднимаются так высоко", — добавил он, напомнив, что в четырех департаментах уже установили самый высокий уровень метеопасности.

Премьер призвал граждан внимательно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких и соседей, а также соблюдать рекомендации для того, чтобы легче переносить жару.

Накануне красный уровень метеоопасности установили в четырех департаментах, а еще в 76 — оранжевый (предпоследний). Температура в некоторых регионах Франции превышает 40 градусов.