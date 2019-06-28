Президент США Дональда Трамп пошутил, что обстановка на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар".

Как передает корреспондент РИА Новости, представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов. Гул их голосов перекрывал слова самих президентов. И до, и после вступительных слов двух лидеров журналисты выкрикивали вопросы, а по окончании протокольной съемки долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы делегаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как на премии Академии (кинематографических искусств США – ред.). Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.