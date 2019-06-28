На территории республики днем 28-го, с 29 по 30 июня, 1-го и 2-го июля ночью, в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. Как передает «Арменпресс», МЧС сообщило, что днем 2-го, 3-го июля ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м / с. Температура воздуха с 28 июня по 1 июля постепенно понизится на 5-6 градусов.

В Ереване днем 28-го, с 29 по 30 июня, 1-го и 2-го июля ночью ожидаются дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 2-го и 3-го июля ожидается погода без осадков.