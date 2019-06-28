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Армения и Казахстан обсуждают вопрос активизации сотрудничества в сфере здравоохранения


Посол Армении в Казахстане Гагик Галачян 27 июня встретился с министром здравоохранения Республики Казахстан Елжаном Биртановым (Биртанов Елжан Амантаевич). Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя государствами в сфере здравоохранения. Обе стороны выразили готовность предпринять практические шаги в рамках программы “О сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Армения и Министерством Республики Казахстан  на 2018 г.”, активизировать взаимодействие между двумя ведомствами по направлениям, предусмотренным соглашением подписанным 25 октября и укрепить связи.




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