Подвергнуты приводу криминальные авторитеты: Полиция Армении в Тавуше осуществляет усиленную службу

Полиция Армении 21 и 22 июня в Тавушской области осуществила усиленную службу. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, сотрудники дорожной полиции и территориальных подразделений, обслуживающие область, по фактам грубых нарушений правил дорожного движения, доставили на специальные охраняемые территории 12 транспортных средств, в отношении водителей которых составлены протоколы.

Из соображений предотвращения возможных преступлений, в отделы Иджевана, Дилижана, Тавуша и Ноемберяна были доставлены проживающие в области криминальные авторитеты и ранее несколько раз осужденные лица, с которыми были проведены работы профилактического характера.