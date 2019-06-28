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Подвергнуты приводу криминальные авторитеты: Полиция Армении в Тавуше осуществляет усиленную службу


Полиция Армении 21 и 22 июня в Тавушской области осуществила усиленную службу. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, сотрудники дорожной полиции и территориальных подразделений, обслуживающие область, по фактам грубых нарушений правил дорожного движения, доставили на специальные охраняемые территории 12 транспортных средств, в отношении водителей которых составлены протоколы.

Из соображений предотвращения возможных преступлений, в отделы Иджевана, Дилижана, Тавуша и Ноемберяна были доставлены проживающие в области криминальные авторитеты и ранее несколько раз осужденные лица, с которыми были проведены работы профилактического характера.




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