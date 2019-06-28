Первый этап абонентской школьной программы продолжится до 31 августа

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА сообщает, что продолжается реализация абонентской школьной программы, стартовавшей в ноябре 2018 года. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, в рамках 1-го этапа программы включенные в абонентскую систему музеи смогут принять посетителей по абонентскому билету до 31-го августа текущего года, после чего абонементы будут считаться недействительными.

С 1 сентября начнется второй этап программы, который будет представлен исключительно на сайте Dasaran.am при помощи платформы e-cult.am. Для посещения концертных организаций и театральных постановок, включенных в программу, также необходимо заранее сделать заявку в Dasaran.аm.