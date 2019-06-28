Глава МИД Арцаха принял делегацию антикоррупционного центра Transparency International

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 28 июня принял делегацию антикоррупционного центра Transparency International Армении во главе с исполнительным директором Соной Айвазян. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, в ходе встречи стороны коснулись возможностей организации содействия развитию институтов гражданского общества в Арцахе и их вовлечению в общественную жизнь.

Сона Айвазян представила деятельность организации в этом направлении в Армении. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между властями Арцаха и Transparency International в контексте предстоящих президентских и парламентских выборов, а также выборов в органы местного самоуправления. В этой связи Масис Маилян подчеркнул важность участия как местных, так и международных наблюдателей в выборах, с точки зрения приведения избирательных процессов в республике в соответствие с международными стандартами.