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Саркисян: расширение Евразийского экономического союза пока не планируется


Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не планирует расширение за счет новых стран-участниц, заявил винтервью ТАСС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"У нас сейчас в повестке такого вопроса нет. На данном этапе развития нашей интеграции мы должны ее углублять, а не расширять. Снимать барьеры, ограничения, изъятия, чтобы наши общие рынки полноценно заработали. Тогда привлекательность нашего союза в разы увеличится. Поэтому главы государств перед нами поставили вот такую задачу. Сейчас правильнее расти внутрь, чем вширь", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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