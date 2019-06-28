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Армен Аброян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности


Решением премьер-министра Армении Армен Аброян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Армен Аброян назначен заместителем министра высокотехнологической промышленности”, - как сообщает «Арменпресс», говорится в решении.




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