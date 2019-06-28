Бывшему мэру Эчмиадзина Карену Григоряну предъявлено обвинение

В управлении по расследованию преступлений общего характера и избирательных преступлений главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА ведется расследование для выяснения всех обстоятельств предполагаемых злоупотреблений, выявленных в муниципалитете Вагаршапат (Эчмиадзин).

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СК Армении, обвинение предъявлено бывшему главе общины, бывшему начальнику бюджетного учреждения “Жилищно-коммунальное управление” и директору бюджетного учреждения “Благоустройство”.

По факту злоупотреблений в администрации Эчмиадзина возбуждено уголовное дело на основании подготовленных материалов о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных Государственной контрольной службой РА в муниципалитете Вагаршапат (Эчмиадзин). Разработан следственный план, предприняты необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования. Очевидные злоупотребления были зафиксированы в период с 1 января 2015 года по 30 июля 2018 года. В результате крупномасштабных следственных действий было раскрыто 7 эпизодов присвоения из мэрии Эчмиадзина, установлен механизм видимых присвоений. В частности, выяснилось, что бывший глава общины, исходя из личной заинтересованности и личной связи с общественной организацией “Союз добровольцев Еркрапа”, и идя навстречу просьбе одного из членов регионального офиса СДЕ Эчмиадзина, дал устное указание директору бюджетного учреждения “Благоустройство”, действующему в подчинении упомянутого муниципалитета, зарегистрировать указанное им лицо в качестве работника муниципалитета. В результате, тот был принят на работу в качестве сторожа участка, с ним был заключен трудовой договор, однако, однако на работу тот не ходил, а работал в качестве сторожа в Эчмиадзинском региональном офисе общественной организации “Союз добровольцев Еркрапа”, из бюджета муниципалитета в качестве зарплаты ему было выплачено 4.489.327 драмов. Кроме того, глава городской общины Эчмиадзин дал устное указание начальнику бюджетного учреждения “Жилищно-коммунальное управление”, действующему в подчинении указанной администрации, зарегистрировать члена регионального офиса СДЕ в Эчмиадзине в качестве сотрудника муниципалитета, в результате чего последний, в качесве дежурного водителя отдела транспорта управления, принял на работу указанного члена СДЕ, заключил с ним трудовой договор, однако тот также не ходил на работу, а работал сторожем в Эчмиадзинском офисе общественной организации “Союз добровольцев Еркрапа”, из бюджета муниципалитета в качестве зарплаты ему было выплачено 2.193.692 драмов РА.

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