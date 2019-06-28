Гуманитарные программы Швейцарского Красного Креста в основном направлены на уязвимые группы: президент Армен Саркисян встретился с руководителем структуры

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, встретился с президентом Швейцарского Красного Креста Маттео Федразини. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении выразил благодарность Швейцарскому Красному Кресту за гуманитарную деятельность и программы, осуществляемые в нашей стране, которые в основном направлены на решение проблем уязвимых групп.

Во время встречи речь шла также и о предстоящем в октябре этого года в Женеве благотворительном сборе средств со стороны Швейцарского Красного Креста, которые будут направлены на гуманитарные программы, осуществляемые и в Армении и во всем мире.