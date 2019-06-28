Спецслужбы Киргизии продолжают охранять Атамбаева

Спецслужбы Киргизии продолжают охранять экс-президента Атамбаева, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ).

Ранее в киргизских СМИ появилась новость о том, что в связи с лишением Атамбаева статуса экс-президента, ГКНБ снял с него государственную охрану.

"Информация о том, что сегодня утром сняли госохрану с экс-президента Атамбаева не соответствует действительности. В настоящее время численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента остается прежней", - заявили в госкомитете,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также в ГКНБ подчеркнули, что готовы "при необходимости дополнительно предоставить охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента".

Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.