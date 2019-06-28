FT: Путин рассказал, какими историческими деятелями восхищается

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди зарубежных политиков, с которыми ему приходилось общаться, очень серьезное впечатление на него произвел бывший президент Франции Жак Ширак.

Отвечая на вопрос в интервью британской газете Financial Times, кем из лидеров он больше всего восхищается, Путин сказал: "Петром I". На замечание, что царь уже умер, а речь в вопросе шла о современных политиках, президент заметил: "Он [Петр I] будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"<…> Из тех людей, с кем я имел возможность общаться [среди зарубежных лидеров], на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак", - продолжил Путин. Он назвал Ширака настоящим интеллектуалом, и настоящим профессором, а также очень интересным и очень взвешенным человеком.

Жак Ширак был президентом Франции в 1995-2007 годах.