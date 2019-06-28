Одним из приоритетов правительства РА является стимулирование человеческого потенциала

В числе приоритетов правительства Армении - развитие образовательной сферы и стимулирование человеческого потенциала. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на открытии Армяно-грузинского бизнес-форума в Дилижане сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“В последние годы в Армении отмечаются высокие темпы роста, в частности, в сфере информационных технологий, финансово - банковской сфере, которые развиваются именно на профессиональной основе”, - сказал Авинян.

По его словам, последние два дня были посвящены раскрытию новых горизонтов для сотрудничества Армении и Грузии. “Вчера успешно завершила свою работу армяно-грузинская Межправительственная комиссия, в ходе которой был обсужден широкий круг вопросов, охватывающих почти всю нашу двустороннюю экономическую повестку, были намечены основные направления и задачи предстоящего сотрудничества. Несмотря на то, что форум включал сугубо торгово-экономическую повестку, мы коснулись и образовательных, здравоохранительных, гуманитарных программ и действительно повестка дня была полной и всеобъемлющей. И сегодня начинает свою работу Армяно-грузинский бизнес-форум, который должен выявить новые возможности и направления двустороннего экономического сотрудничества”, - отметил Тигран Авинян.

Завершив выступление, вице-премьер-министр РА пожелал успехов и плодотворных обсуждений всем участникам бизнес-форума.