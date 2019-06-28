По факту нарушения общественного порядка есть лица, подвергнутые приводу: полиция призывает воздерживаться от необоснованных выводов

По факту нарушения общественного порядка в Ереване есть подвергнутые приводу лица. Как передает «Арменпресс», в интернете было распространено 2 видео.

На одном из них видно, как группа лиц ссорится друг с другом, вызывая беспокойство проживающих по соседству. В другом видно, как лица ругаются со служащими полиции, а после уезда патрульной машины слышатся ругательства сексуального характера, что является грубым нарушением общественного порядка.

“По данному факту в полиции есть показание. По признакам хулиганства в Центральном отделе полиции готовятся материалы. Установлены личности участников инцидента.

Есть задержанные. Мы призываем некоторых пользователей воздерживаться от разного рода комментариев и выводов, не имеющих ничего общего с действительностью. Полиция Армении должным образом выполняет свои функции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности”, - говорится в сообщении.