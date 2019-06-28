В Италии три человека стали жертвами жары

Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах, в частности о Риме, Милане, Неаполе, Турине, Венеции, Болонье и Флоренции, где столбик термометра сейчас вплотную подобрался к 40-градусной отметке,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

По данным синоптиков, нынешняя неделя в Италии стала самым "горячим" периодом года. В некоторых городах и районах страны такой жары в июне не фиксировалось с середины 1950-х годов.