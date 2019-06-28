Армения и ОАЭ расширяют возможности сотрудничества в сфере образования

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян принял делегацию во главе с исполнительным председателем по правительственным вопросам Шаржи Объединенных Арабских Эмиратов, представителем семьи эмира Шаржи Султана бин Мухаммада Аль-Касими шейхом Фахимом Аль-Касимом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью министерства, в центре встречи было установление сотрудничества между Республикой Армения и Эмиратом Шаржа в сферах министерства, особенно в контексте применения инновационных технологий.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, приветствуя делегацию Шаржи, подчеркнул, что Республика Армения традиционно имеет теплые, дружественные отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

“Наши отношения развиваются в самых разных сферах и направлениях. В последнее время ведутся широкомасштабные работы по стимулированию сотрудничества в сфере образования и науки, а перспективы сотрудничества в культуре и спорте также многообещающи”, - отметил министр.

Исполнительный президент Шаржи по правительственным вопросам Шейх Фахим Аль-Касими в свою очередь отметил, что Шаржа считается центром культуры и образования.

“Сегодня Шаржа - по коичеству студентов самый большой эмират. Мы работаем над развитием Шаржи как центра инноваций, делаются большие инвестиции в эту сферу, и мы видим широкие возможности для обмена опытом с Арменией”, - сказал шейх Фахим Аль-Касими.

В ходе встречи были обсуждены возможности перевода армянских книг с армянского на арабский язык. Другим направлением сотрудничества является осуществление совместной работы по сохранению и восстановлению культурных памятников с применением инновационных технологий, как посредством программ обмена специалистами, так и сотрудничества в международных организациях.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян в ходе встречи отметил, что в Армении, в частности, в Матенадаране, есть накопленные серьезные знания об арабской культуре, и армянская сторона готова оцифровать эти знания и передать арабским специалистам с целью их изучения. В ходе встречи министр упомянул о кафедре арабистики Ереванского государственного университета, подчеркнув, что и Объединенные Арабские Эмираты можно включить в список стран, которые посещают армянские студенты с целью совершенствования своих знаний по арабскому языку.

Исполнительный председатель Шаржи по правительственным вопросам Шейх Фахим Аль-Касими, в свою очередь, также отметил важность преподавания арабского языка в Армении, отметив, что они в этом вопросе готовы оказать самую широкую поддержку армянской стороне.