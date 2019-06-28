СНБ раскрыла случай вымогательства группой лиц

В результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, был раскрыт случай вымогательства крупной суммы группой лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-центре СНБ Армении.

Согласно полученным предварительным данным, двое граждан Армении под предлогом получения “желаемого” медицинского заключения по здоровью призывника, встретились с заведующим отделения одного из медицинских центров Еревана. В ходе встречи, по заранее запланированному “сценарию”, провели соответствующую беседу о требовании и получении денег и записали ее. В дальнейшем, угрожая опубликовать запись, содержащую компрометирующие сведения о заведующем отделением, потребовали 1500 долларов США.

20 июня 2019 г. под наблюдением сотрудников Службы национальной безопасности Армении сумма в $ 1500 была перечислена указанным лицам, после чего они были задержаны.

По факту преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Обвинение предъявлено двум лицам, в качестве меры пресечения избран арест.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.