Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели переговоры на полях саммита G20 в Осаке. Беседа продлилась 1 час 20 минут.

Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений между США и РФ отвечает интересам как обеих стран, так и всего мира. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи.

"Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями XXI века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай", - отмечается в заявлении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле, а также на Украине.

Встреча Путина и Трампа продлилась 1 час 20 минут.

В переговорах с российской стороны также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С американской стороны - госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.