В Дилижане начался армяно-грузинский бизнес-форум. Как передает «Арменпресс», на форуме присутствуют должностные лица из Армении и Грузии.

Присутствуют вице-премьер РА Тигран Авинян, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили, которые выступят со вступительным словом. Выступят также вице-президент Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, вице-президент Торгово-промышленной палаты Арутюн Айрапетян, а также председатель Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани.

Перед форумом, 27 июня, состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, на котором вице-премьеры двух стран придали большое значение проведению бизнес-форума.

На форуме участвуют около 200 предпринимателей из Армении и Грузии.