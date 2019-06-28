Глава МВД Грузии сказал, когда уйдет в отставку

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, отставки которого почти неделю требуют тысячи протестующих в Тбилиси, сказал, что покинет свою должность, как только его персона будет наносить вред правящей команде.

Митингующие в Тбилиси обвиняют Гахария в жестоком разгоне акции в ночь на 21 июня, тогда МВД применило против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули. Полиция начала разгон спустя два часа сдерживания штурма здания парламента. В результате беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Для меня отставка не проблема, я могу уйти завтра, послезавтра или после-послезавтра. Я не сижу тут из-за отставки или не отставки. Я тут до тех пор, пока не решу все конкретные задач... Как только я, как действующий с этой позиции человек (главы МВД - ред.), стану вредоносным фактором для команды, мы решим этот вопрос", - сказал Гахария, отвечая на вопрос, почему он остается на этой должности, несмотря на требование людей.