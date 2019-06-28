В НС Армении началось созванное правительством внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началась внеочередная сессия.

Как передает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства Армении.

В повестке сессии намечены выборы 2 членов Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения.

Национальное собрание в первом и втором чтениях обсудит законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной регистрации прав на имущество”, О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях”, О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях” и О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”.

Депутаты рассмотрят вопрос о ратификации “Соглашения о сотрудничестве по содействию применению акта о налоговом соответствии иностранных счетов между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки”.

Во втором чтении законодатели обсудят законопроекты О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”, О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения, “О государственно-частном партнерстве” и О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Армения.