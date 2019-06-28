Временно приостановлена подача газа на центральные улицы Капана и Балаовита

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 28-го июня с 10: 20 до 16: 00 прекращено газоснабжение газопотребителей города Капан Сюникской области, с 10: 30 до 15: 00 часов - на Центральной улице общины Балаовит Котайкской области.