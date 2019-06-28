Reuters: полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее октября из-за новой неполадки

Авиастроительный концерн Boeing устранит новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства 737 MAX не ранее октября этого года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве Boeing.

По его данным, после устранения неполадки Федеральное авиационное управление (ФАУ) США должно будет провести ряд проверок и сертификационный испытательный полет обновленного Boeing 737 MAX. Этот процесс может занять "по меньшей мере от двух до трех недель". Таким образом, полеты лайнера могут быть возобновлены не ранее октября, что значительно позже сроков, намеченных авиакомпаниями, в парке которых числится данная модель самолета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения испытаний на тренажере на прошлой неделе эксперты ФАУ выявили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX.