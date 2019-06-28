Трамп в Осаке дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы США

Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".