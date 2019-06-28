Армен Саркисян в Женеве встретился с делегацией GLF

Находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации президент Республики Армения Армен Саркисян в Женеве встретился с делегацией “Фонда Всемирного лидерства” (Global Leadership Foundation), в лице экс-президента Швейцарии Мишелин Кальми-Рей, в 1989 - 92 гг. постоянным представителем США при ООН Томасом Пикерингом, в 2011 - 17 гг. заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям Херве Ладсуса, а также директора по проектам Фонда Амитава Банерджи.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, представители GLF сочли полезным и важным их недавний визит в нашу страну по приглашению президента Армена Саркисяна, в ходе которого посредством различных встреч, обсуждений и обмена мнениями они имели возможность узнать, в каких сферах и как они могут оказать содействие прогрессу Армении.

Подчеркнув важность укрепления демократических институтов и ценностей в процессе развития страны, президент Саркисян отметил, что в этом плане консультативное содействие Фонда мирового лидерства может быть полезным и ценным.

“Всемирный фонд лидерства” - независимая структура, которая поддерживает политических лидеров во всем мире, делая для них доступными опыт бывших глав государств и правительств, бывших высокопоставленных чиновников, известных деятелей.

С момента своего основания, с 2004 года, фонд оказывает консультационные услуги во многих областях. Членами Фонда являются бывшие главы государств или правительств и высокопоставленные чиновники. В 2006 - 2013 годах членом Совета фонда был также и Армен Саркисян.