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Автомобиль полностью сгорел: пострадавших нет


28-го июня в 04: 11 в службу “911”  поступил звонок о том, что возле арки села Мусалер Армавирского марза горит автомобиль.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что на 12-ом км автодороги Ереван - Эчмиадзин, возле села Птгунк, горит автомобиль марки “Mercedes E”.

Пожар был локализован в 04: 52, потушен в 04: 58. Полностью сгорел автомобиль марки  “Mercedes Е” (водитель Г. Ш.) .




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