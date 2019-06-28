Times: Джонсон предложил пост министра финансов главе британского МВД

Фаворит избирательной гонки за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон предложил нынешнему главе МВД Саджиду Джавиду должность министра финансов в будущем кабмине. Об этом сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на окружение главного кандидата в премьеры.

Как утверждается, данное предложение было сделано во время телефонного разговора между политиками, который состоялся в минувшие выходные дни. Пост главы Минфина, или официально - канцлера казначейства, считается вторым по значимости в правительстве после собственно премьер-министра,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

The Times также информирует о том, что Джонсон, чьи шансы на премьерство чрезвычайно велики, уже ведет подготовку к введению в действие чрезвычайного бюджета на случай выхода страны из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон.