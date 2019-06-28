В США одобрили выделение $4,6 млрд гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой

Палата представителей Конгресса одобрила в четверг законопроект, предусматривающий выделение гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой. Трансляцию заседания контролируемой демократами нижней палаты американского законодательного органа вел телеканал C-Span.

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 102 высказались против. В среду Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, утвердил данную инициативу, которая теперь направляется на подпись американскому лидеру Дональд Трампу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одобренный обеими палатами законодательного органа документ предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов.

В четверг в Twitter Трамп похвалил законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы.