Сенат США принял проект оборонного бюджета на $750 млрд

Сенат США принял проект оборонного бюджета в $750 млрд на 2020-й финансовый год.

86 сенаторов поддержали законопроект, 8 высказались против.

Законопроект предусматривает общие расходы на оборону в размере $750 млрд, базовый бюджет в размере $642,5 миллиарда для Пентагона и $23,3 миллиарда для программ национальной безопасности Министерства энергетики. Также предусмотрено выделение $75,9 млрд в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Документ предусматривает и военную поддержку Украины на $300 млн, что на $50 млн больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в нем содержится запрет на передачу Турции истребителей F-35, если Анкара закупит ЗРК С-400.

Законопроект об оборонном бюджете теперь должен быть согласован с Палатой представителей.