Ни в коем случае не отставать от жизни: раненый во время прохождения службы Тигран занимается фотографией по программе “Защитник Родины”

21-летний Тигран Саркисян живет в городе Спитак. Он шестой ребенок в семье. В семье долгожданный сын после пяти сестер. Был 2017 год, когда его призвали на службу в армянскую армию. В первые месяцы он служил в Эчмиадзине, затем его перевели в Талиш. Он был сапером.

Был октябрь 2017 года, во время службы произошел несчастный случай. В результате он потерял основную часть кисти левой руки, а рука стала неподвижной.

“Это были такие ощущения, которые не только затрудняюсь описать, но и не хотел бы, чтобы кто-то их почувствовал, пережил. Было трудно, для меня была совершенно новая ситуация, потом я начал смотреть на жизнь другими глазами. Понял, что нужно двигаться впере. Если надо будет даже ползать, но ни в коем случае не отставать от жизни. Я не считаю себя человеком с ограниченными возможностями, смотрю вперед и двигаюсь вперед”, - сказал Тигран в беседе с «Арменпресс».

Вот эта внутренняя сила и помогла ему собраться и двигаться вперед. Вначале, Тигран начал посещать реабилитационный центр защитника Отечества, где ему помогли немного восстановиться. Раньше рука была полностью неподвижна, сегодня совершенно иная ситуация. Успехи в процессе здоровья заставляли идти вперед и по другим направлениям жизни. Тигран намерился получить профессию и приступить к работе. Как он сам говорит -приехать, выучиться и работать. Выбрав себе цель, Тигран скоро становится участником программы “Защитник Родины”, осуществляемой фондом “Ереван моя любовь”. Он уже 4 месяца участвует в фото-видео-курсах, которые проводят специалисты аппарата президента Армении.

Анна Григорян

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