Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.

Лидеры в перерыве между заседаниями, как и было запланировано, начали переговоры. Российская сторона отводит на встречу по программе час. Согласно же программе американской стороны на встречу отведено полтора часа.

Трамп заявил, что надеется на "отличный результат" переговоров с президентом России, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли и протекционизма. По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами". "Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - сказал Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки". "Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.