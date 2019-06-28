“Айастани Анрапетутюн”: в следующем году между Арменией и Мальтой может быть установлена прямая воздушная связь

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Министр иностранных дел и стимулирования торговли Мальты Кармело Абела, находящийся с рабочим визитом в Армении отметил, что ведутся работы по установлению прямой воздушной связи между Арменией и Мальтой в следующем году. “Мы летели целый день, чтобы добраться сюда. На самом деле полет продлился бы всего 4 часа”, - отметил Кармело Абела. Высокопоставленный гость заметил, что необходимо развивать отношения не только между политиками и дипломатами, но и между народами, в том числе между деловыми сообществами. Он констатировал, что объемы товарооборота между нашими странами отнюдь не впечатляют, и в этом плане нужно работать над созданием широкого поля сотрудничества для бизнес-сообществ и народов.

Абела сообщил, что на следующей встрече будет подписано соглашение о снятии двойного налогообложения, что крайне важно для углубления торговых отношений”.

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