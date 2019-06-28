“Айастани Анрапетутюн”: в этом году в рационе солдат прибавится ассортимент овощей и фруктов

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Как и в предыдущие годы, в этом году также место прохождения воинской службы призывников будет определяться жеребьевкой. По словам пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна, это самый удобный и объективный вариант из испытанных до сих пор форматов. Что же касается улучшения качества питания в Вооруженных силах, он отметил, что это постоянный процесс. Новость этого года в том, что в рацион солдат добавится ассортимент овощей и фруктов. А традиция родительских посылок, так называемых “туликов”, хотя и не будет поощряться, но и не будет запрещена. Однако, к сведению родителей, он сообщил, что в летние месяцы будет установлен определенный контроль за содержанием “тулика”, чтобы военнослужащие не отравились бы скоропортящимися продуктами”.

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