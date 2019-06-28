Предстоящие на 28 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 28 июня, по инициативе правительства Республики Армения будет созвана внеочередная сессия Национального собрания по повестке дня инициатора.

В Дилижане под одной крышей соберутся предприниматели из Армении и Грузии. Состоится армяно-грузинский бизнес-форум. Присутствовать будет вице-премьер Армении Тигран Авинян.

В Ереване состоится общественное обсуждение на тему “Проблемы модернизации государства. видение и стратегия”.

В ЕГУ пройдет 6-я медиа-конференция Центра медиа инициатив “Цифровизация 2019. Привлечь, Вдохновить, объединить”. В ходе конференции международные и местные докладчики будут испытывать известные и секретные инструменты влияния на аудиторию - от традиционных медиа до социальных сетей.

Исполняется 100 дней деятельности правления партии “Наследие”. В связи с этим с итоговой пресс-конференцией выступят председатель правления партии Андраник Григорян и вице-председатели.

В преддверии Дня памяти без вести пропавших воинов с журналистами встретится член Комиссии по вопросам пленных, заложников, без вести пропавших Рима Аракелян. Она представит деятельность Совета родственников без вести пропавших воинов и комиссии по вопросам пленных, заложников, без вести пропавших.

Организаторы ереванского международного фестиваля “Золотой абрикос” вместе со своими международными партнерами выступят на пресс-конференции. Они представят подробности о сотрудничестве с иностранными посольствами и международными организациями.

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