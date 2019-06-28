Европейские индексы - 27-06-19

МОСКВА, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.21% и составил 12271.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.13% и составил 5493.61 пункта, британский FTSE снизился на 0.19% и составил 7402.33 пункта, а российский RTSI вырос на 0.10% и составил 1388.07 пункта.