Цены на цветные металлы - 27-06-19

ЛОНДОН, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.15% и составила 1804.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.83% и составила 5967.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.16% и составила 1927.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.01% и составила 12690.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.82% и составила 18850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.37% и составила 2471.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.83% и составила 26455.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 6.19% и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.