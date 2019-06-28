Велосипедист Эдгар Степанян -16-й на Европейских играх

Член сборной Армении по велоспорту Эдгар Степанян стартовал на вторых Европейских играх.

Как передает «Арменпресс», в очередной день проходящих в Минске игр Степанян, который участвует в турнире с травмой руки, соревновался в скрече. В борьбе с 16 велосипедистами он занял лишь 16-е место. Следующий старт Степаняна состоится 28 июня.

У сборной Армении пока 3 медали. Из армянских самбистов Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян - серебро и Арсен Казарян стал бронзовым призером.

Во вторых Европейских играх участвуют около 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр проводятся чемпионаты Европы по двум видам спорта, а соревнования по 8 видам спорта будут квалификационными для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Армения участвует во вторых Европейских играх в составе 37 спортсменов.

Фото: Armnoc