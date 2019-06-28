Аронян в Загребе вновь сыграл вничью
Лидер армянских шахмат Левон Аронян на турнире в Загребе вновь окончил партию вничью.
Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Хорватии очередного тура Granc Chess Tour Аронян сыграл с Анишем Гири и завершил партию вничью.
Набрав 1 очко из 2 возможных, Аронян делит 4 - 8 места. Следующим соперником армянского шахматиста будет бывший чемпион мира индиец Виши Ананд.
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