Аронян в Загребе вновь сыграл вничью

Лидер армянских шахмат Левон Аронян на турнире в Загребе вновь окончил партию вничью.

Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Хорватии очередного тура Granc Chess Tour Аронян сыграл с Анишем Гири и завершил партию вничью.

Набрав 1 очко из 2 возможных, Аронян делит 4 - 8 места. Следующим соперником армянского шахматиста будет бывший чемпион мира индиец Виши Ананд.