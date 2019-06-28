Два армянских гимнаста вышли в финал Европейских игр

Члены сборной Армении по спортивной гимнастике начали борьбу за медали Европейских игр. Как передает «Арменпресс», в многоборье по гимнастике на проходящих в Минске игр Артур Давтян, набрав 88.231 очков, со вторым результатом вышел в финал. Давтян вышел в финал и по результатам опорных прыжков и вольных упражнений.

По упражнениям на кольцах Ваагн Давтян набрал 14.500 очков, а Артур Товмасян - 14.400. В финал вышел Ваагн Давтян.

У сборной Армении пока 3 медали. Из армянских самбистов Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян - серебро и Арсен Казарян стал бронзовым призером.

Во вторых Европейских играх участвуют около 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр проводятся чемпионаты Европы по двум видам спорта, а соревнования по 8 видам спорта будут квалификационными для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Армения участвует во вторых Европейских играх в составе 37 спортсменов.