За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 43 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 26 и 27 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 43 случая преступлений, из них 1 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев причинения телесных повреждений, по 5 случаев кражи личного имущества и обнаружения наркотиков, по 3 случая присвоения или растраты и злоупотребления должностными полномочиями, 2 случая мошенничества, по 1 случаю убийства, разбоя, квартирной кражи, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, незаконной вырубки деревьев, уничтожения или повреждения памятников истории или культуры, умышленного невыполнения требований решения о неотложном вмешательстве, побоев, угрозы убийством и незаконного лишения свободы.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 2 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.