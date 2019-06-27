Экс-президент Киргизии пообещал сопротивляться в случае попытки его ареста

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в случае попытки его ареста. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг в Бишкеке, комментируя принятое парламентом страны решение о лишении его неприкосновенности.

"Имеется от сотрудников правоохранительных структур информация о готовящемся моем аресте. Я ко всему готов и я буду сопротивляться", - сказал он. По его словам, у него имеется наградное оружие.

По мнению Атамбаева, среди работников силовых структур достаточно много его сторонников, которые его поддерживают. Однако есть и те, кто готов выполнить преступный приказ. "Во время задержания я буду один, рядом со мной никого [из сторонников] не будет", - пообещал бывший глава государства. Ранее он объявил, что считает выдвинутые в его адрес претензии "чушью и абсурдом".

В четверг парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что позволяет теперь привлечь его к уголовной ответственности.

Атамбаев подозревается в причастности к пяти связанным с нарушением закона эпизодам. В частности, бывший руководитель Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент был инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова и оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. Однако уже весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.