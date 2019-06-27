Премьер Грузии назвал причинами обвала лари митинги в Тбилиси и приостановку полетов из РФ

Массовые митинги в Тбилиси, а также решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между Грузией и РФ оказали негативное воздействие на грузинскую национальную валюту лари. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с журналистами.

"К сожалению, мы должны признать, что события, которые развивались за последние дни, оказали негативное воздействие на экономику. Это факт. Вместе с тем, естественно, негативно отобразилось и то решение, которое связано с запретом на прямые перелеты и сокращением количества туристов из Российской Федерации", - сказал Бахтадзе.

Грузинская национальная валюта, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за $1, во вторник установила антирекорд. Обменный курс лари по отношению к доллару составил 2,82 за $1. Лари продолжил падать и в последующие дни. Обменный курс на пятницу составил 2,87 за $1. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.