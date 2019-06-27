Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями за отказ соблюдать ядерную сделку

Иран должен прислушаться к мировому сообществу, которое призывает его вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в противном случае Тегеран столкнется с новыми санкциями. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать заявление иранских властей о намерении ускорить после 27 июня темпы обогащения урана.

"Иран должен прислушаться к международным призывам и вернуться к своим ядерным обязательствам, иначе столкнется с последствиями еще более глубоких и обширных санкций", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что США и другие страны будут только усиливать давление на Иран, если он предпримет шаги, которые в значительной степени сократят время, необходимое ему для получения ядерного оружия.

"Угрозы и действия Ирана - это явная попытка ядерного шантажа, которая не сработает. У Ирана нет никаких оснований для ускорения своей ядерной программы <...> Иран будет только усиливать свою изоляцию и провоцировать дальнейшее давление, пока не откажется от провокационных действий и не вернется к дипломатии и переговорам", - добавил он.

По его словам, у Ирана есть выбор между изоляцией, трудностями и "позитивным будущим с принципиально иными отношениями с США". "Иран не должен просчитаться, взвешивая это решение", - сказал представитель Госдепартамента.

Как сообщала телерадиовещательная корпорация IRIB, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил в среду, что Иран ускорит темпы обогащения урана после 27 июня.