СМИ: на западе Франции около мечети произошла стрельба

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в четверг в городе Брест на западе Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее сведениям, инцидент произошел в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени, когда неизвестный открыл огонь. Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.