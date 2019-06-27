СМИ: на западе Франции около мечети произошла стрельба
По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в четверг в городе Брест на западе Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Bleu.
По ее сведениям, инцидент произошел в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени, когда неизвестный открыл огонь. Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.
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