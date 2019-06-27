Премьер-министру представлен процесс реализации программы по строительству линии электропередач Армения-Грузия и подстанций

Премьер-министр Никол Пашинян провел в правительстве совещание, в ходе которого был обсужден процесс реализации программы “Кавказская сеть электропередач” (Линия электропередач/подстанции Армения-Грузия).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были представлены запланированные в рамках программы работы по строительству подстанции “Ддмашен” 400/220/10 кВ, воздушной линии электропередач 400/500 кВ, преобразовательной станции “Айрум”, текущие проблемы и предлагаемые технические решения, а также возможности синхронизации работ региональных энергосистем. Были также затронуты вопросы, связанные со строительством линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия и развитием регионального энергетического сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность программы в контексте обеспечения эффективной энергетической связи с Грузией, развития энергетической инфраструктуры Армении, региональной интеграции энергосистем, и поручил ответственным лицам продолжить реализацию отмеченных в программе работ.