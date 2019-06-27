В Беларуси с признательностью помнят подвиг представителей всех народов: посол Армении

Сохранению памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси уделяется огромное внимание. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Беларусь сегодня», oб этом в ходе международной научной конференции «Операция «Багратион», приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси от нацистской оккупации, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах СНГ Армен Гевондян.

Дипломат подчеркнул, что Великая Отечественная война стала огромным испытанием для всего советского народа. И одной из самых ярких ее страниц стала Белорусская освободительная операция.

“Операция «Багратион» продемонстрировала талант полководцев, мужество и самоотверженность солдат. Тем важнее, что в Беларуси сегодня с признательностью помнят подвиг представителей всех народов. Помнят маршала Баграмяна, помнят танковую колонну «Давид Сасунский», созданную на пожертвования армян, воевавшую в составе 1-го Прибалтийского фронта и участвовавшую в операции «Багратион». Это очень важно. Память — это правда, а в правде — сила”, - подчеркнул посол Армении.

В работе конференции принимают участие около 500 ведущих ученых, историков, архивистов из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Германии, Литвы. Также среди участников — представители общественных организаций и силовых ведомств, студенты и курсанты высших гражданских и военных учебных заведений. Продлится научный форум два дня — 27 и 28 июня 2019 года.