Главы МИД Армении и Мальты обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 июня принял находящегося в Ереване с рабочим визитом министра иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы МИД Армении и Мальты высоко оценили периодические контакты внешнеполитических ведомств двух стран на международных платформах, подчеркнув важность первого визита мальтийской делегации в Армению на двустороннем уровне, что свидетельствует о взаимной готовности предпринять практические шаги по углублению и обогащению двусторонней армяно-мальтийской повестки дня.

Министры иностранных дел обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особо была отмечена важность разработки и реализации проектов по стимулированию торгово-экономических отношений и принятия конкретных шагов по расширению соответствующей нормативно-правовой базы.

Зограб Мнацаканян и Кармело Абела также коснулись партнерства Армения-ЕС, подчеркнув важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве как прочной правовой основы для сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах со структурами и государствами-членами ЕС. В контексте 10-й годовщины Восточного партнерства было подчеркнуто, что юбилейный год является хорошей возможностью для констатации достижений и определения дальнейшей совместной работы. Стороны подчеркнули важность развития и расширения контактов между людьми как важного фактора укрепления связей между государствами.

Собеседники высоко оценили сотрудничество и взаимопомощь между двумя странами в международных структурах, в этой связи придав особое значение платформе Международной организации Франкофонии.

Министр иностранных дел Армении представил своему мальтийскому коллеге принципиальную позицию и подходы Армении в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость создания атмосферы мира, укрепления режима прекращения огня и принятия мер по снижению рисков.

В конце встречи стороны выступили с совместной пресс-конференцией.

В тот же день делегация Мальты посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд.